Timișoara. Un polițist a fost rănit în timp ce salva un bărbat de la sinucidere

În zorii zilei de miercuri, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au intervenit la un apel 112 care semnala un conflict între iubiți.

În timp ce polițiștii discutau cu femeia, aflată în fața locuinței, împreună cu copilul minor, l-au observat în apartament pe bărbatul care intenționa să se spânzure de un dulap.

Agentul de poliție Alexandru a spart geamul ferestrei, a intrat în locuință și a intervenit pentru a-l împiedica pe bărbat să își ducă la îndeplinire gestul suicidar. În timpul intervenției, dulapul de care intenționa bărbatul de 47 de ani să se spânzure s-a prăbușit peste cei doi, iar polițistul a suferit o plagă tăiată la antebraț, precum și mai multe escoriații la picioare.

După ce l-a eliberat pe bărbat, polițistul i-a făcut manevre de resuscitare, reușind să îl stabilizeze până la sosirea echipajelor medicale. Acolo au fost trimise două ambulanțe, fiind acordate îngrijiri medicale celor implicați.

Polițistul a fost dus la spital, fiind conștient și stabil, urmând să fie supus unei operații la antebraț.