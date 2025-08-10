Toate casele grav afectate de viituri în Broșteni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern

Gheorghe Șoldan anunță că mai mulți primari, companii, ONG-uri, asociații religioase și voluntari au sărit în ajutor.

„Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. De mâine, Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ. Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri și dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare. Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem și infrastructura distrusă în urma viiturii”, a scris duminică pe Facebook Gheorghe Șoldan.

El arată că, pe lângă casele și gospodăriile lovite de puhoaie, sunt de poduri și podețe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri județene și 190 de kilometri de drumuri comunale afectate, numeroase drumuri forestiere închise.

„Sâmbătă am luat din nou la pas satul Neagra, cel mai lovit de puhoaie în noaptea de 27 spre 28 iulie. Împreună cu primarul și viceprimarul, am intrat în fiecare gospodărie unde e nevoie urgent de reconstrucție. La fiecare casă am stabilit cine se ocupă de lucrări. Vom ajunge de mâine și la casele care nu au fost distruse complet de inundații, dar au nevoie de reparații urgente. Avem deja constructori pregătiți să intervină. Întreaga zonă afectată va fi un exemplu de mobilizare pentru toată țara”, a adăugat șeful CJ Suceava.