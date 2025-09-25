Toto Dumitrescu, actorul care a fugit de la locul accidentului, arestat la domiciliu

Bărbatul, care ar fi consumat cocaină, a provocat un accident rutier și apoi a fugit de la fața locului.

Acesta le-a cerut judecătorilor joi, eliberarea din arest preventiv și cercetarea în arest la domiciliu.

Judecătorii au acceptat cerea. Acesta le-a declarat judecătorilor că ar fi consumat cocaina după impact, în urma accidentului rutier.

Duminică, 14 septembrie, Toto Dumitrescu a fugit de la locul unui accident. Acesta conducea un SUV Mercedes, când s-a izbit de un Audi A6, condus de o tânără de 23 de ani. În urma impactului, femeia a ajuns la spital.

De asemenea, alte trei mașini au fost avariate. Bărbatul a fost identificat de martorii de la fața locului și a fost ulterior depistat de polițiști. El a fost apoi reținut și ulterior, magistrați Judecătoriei Sectorului 1 au dispus măsura arestării preventive.