Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin Giurgiu – Ruse, din cauza lucrărilor pe Podul Prieteniei

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, luni, pe DN 5, în județul Giurgiu, la ieșirea din țară prin punctul de trecere Giurgiu – Ruse, informează Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Cauza o reprezintă lucrările de reparații aflate în desfășurare pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația este restricționată și se desfășoară alternativ, pe o singură bandă.

Pentru a evita blocajele și timpii mari de așteptare, autoritățile recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările și să ia în calcul rute alternative.

Puncte de trecere recomandate

județul Dolj: Calafat;

județul Teleorman: Zimnicea și Turnu Măgurele;

județul Călărași: Călărași;

județul Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.