Trafic deviat pe Autostrada A1 în județul Hunedoara după ce un TIR s-a răsturnat

Traficul pe Autostrada A1, sensul Sibiu-Deva, este deviat între kilometrii 334 și 354 către DN 7 după ce un ansamblu rutier s-a răsturnat la kilometrul 348.
Sursa foto: Mediafax Foto
Andreea Tobias
27 aug. 2025, 07:33, Social

Traficul rutier este deviat de pe Autostrada A1, sensul Sibiu-Deva, între kilometrii 334 și 354, către DN 7, în urma unui accident rutier produs miercuri dimineața la kilometrul 348, în zona localității Turdaș, județul Hunedoara.

Potrivit Centrului Infitrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, un ansamblu rutier s-a răsturnat pe carosabil după ce a lovit glisiera mediană.

Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Autoritățile estimează reluarea circulației normale pe Autostrada A1 după ora 9.00.