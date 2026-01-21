Trei ierarhi ai BOR au trimis instanței scrisori de caracterizare, în bunul stil comunist, prin care încercau să-l reabiliteze pe decăzutul episcop al Hușilor, Cornel Onilă / „Bună colaborare pe linie duhovnicească”

Trei membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au trimis instanței, în 2024, scrisori de caracterizare a fostului episcop al Hușilor, Cornel Onilă, judecat, atunci și închis, între timp, pentru infracțiuni sexuale, potrivit unei investigații a publicației „Să fie lumină”.

Scrisorile au fost semnate de episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei, arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și arhiepiscopului Irineu al Alba Iuliei, relatează publicația citată.

„Fire comunicativă și pașnică, optimist și echilibrat”

Scrisorile trimise instanței au fost redactate într-un stil elogios, excesiv laudativ, iar una dintre ele chiar încearcă să acrediteze ideea că fostul episcop al Hușilor a fost, în esență, victima unui linșaj mediatic și nimic mai mult.

„Acest episcop bun a fost apreciat pentru omenia sa, cum eu însumi îl apreciez, ca membru al Sfântului Sinod. M-aș bucura să-și reia activitatea arhipastorală, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul poporului nostru dreptcredincios”, scrie Arhiepiscopul Irineu al Ardealului.

„Nădăjduim că nevinovăția îi va fi dovedită și regretăm toată tulburarea produsă în viața Bisericii, pe de o parte, dar și suferința pricinuită de tot linșajul mediatic la care a fost supus, pe de altă parte”, scrie Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului.

Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, scrie: „Fire comunicativă și pașnică, optimist și echilibrat, răbdător și statornic, cu respect față de toți, îl cunoaștem mereu preocupat de studiu și rugăciune…”.

„Având în vedere profilul sufletesc și buna colaborare pe linie duhovnicească pe care am avut-o, în decursul timpului, cu fratele nostru întru Hristos, Onilă Corneliu, înaintăm prezenta caracterizare spre a-i folosi în soluționarea dosarului la Curtea de Apel Galați”, continuă episcopul Covasnei.

Scrisorile, semnate olograf, au fost publicate în facsimil de publicația de investigație.

Informații de context

Cornel Onilă, în calitate de episcop al Hușilor, a fost în centrul unuia dintre cele mai grave scandaluri sexuale din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române.

El este acuzat că, între 2015 și 2017, a comis mai multe infracțiuni sexuale la Seminarul Teologic Huși, împreună cu un alt călugăr (arhimandrit) din subordinea sa, Sebastian Jitaru.

Jitaru a demonstrat, la rândul său, caracterul unui redutabil prădător sexual, animat, în plus, și de o puternică dorință de a urca ierarhic în interiorul BOR.

Acesta l-a filmat și, ulterior, l-a șantajat pe fostul episcop al Hușilor.

Onilă fără frică

Dezvăluirile „Să fie lumină” au început încă din 2017 și 2019, când publicația a expus abuzurile sexuale repetate asupra elevilor din Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși.

Ceea ce începuse ca un dosar penal pentru șantaj (Onilă, neînfricat, l-a denunțat la DNA Iași pe Jitaru) a degenerat într-un complicat dosar penal cu abuzuri sexuale și violuri comise de cei doi asupra seminariștilor.

Procurorii DNA au găsit că cei doi au profitat de ascendentul de autoritate asupra seminariștilor pentru a comite, în mod repetat, abuzuri sexuale asupra lor.

În total, instanța a reținut peste o sută de infracțiuni sexuale ale celor doi și i-a condamnat la 8 ani de închisoare (Onilă) și, respectiv, 15 ani și patru luni (Jitaru), prin sentința din aprilie 2025, cu caracter definitiv.

Ulterior, ÎCCJ a respins apelurile celor doi, menținând pedepsele, însă a admis în principiu recursul în casație al lui Onilă, fără să-i suspende pedeapsa.

De asemenea Sfântul Sinod al BOR i-a caterisit pe cei doi, care au devenit „monahi penitenți”.

Potrivit sentinței, cei doi nu vor mai putea ocupa funcții publice sau contacta victimele timp de cinci ani de la ispășirea pedepsei.

Victimele au cerut daune totale de 500.000 de euro.

În urma investigației jurnalistice, nu doar că Onilă a devenit primul episcop al BOR condamnat pentru infracțiuni sexuale, dar, prin publicarea celor trei scrisori de susținere, a demonstrat complicitatea „corporatistă” din interiorul bisericii, privită ca instituție.