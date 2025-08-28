Trei ucraineni epuizați și deshidratați, căutați în munții Maramureșului

Trei cetățeni ucraineni, epuizați, deshidratați și fără provizii, sunt căutați în munții Maramureșului. S-au rătăcit de mai multe zile și și-au pierdut complet orientarea.

Salvamont Maramureș a declanșat o operațiune de căutare și salvare pentru cei trei.

Bărbații, epuizați, deshidratați și fără provizii, și-au pierdut complet orientarea după ce au petrecut mai multe zile pe munte. Aceștia au reușit să ceară ajutor prin numărul de urgență 112.

Operațiunea se desfășoară în zona vârfului Pop Ivan, o zonă dificil accesibilă, ceea ce complică acțiunea de salvare.

Salvamontiștii estimează că misiunea va dura câteva ore din cauza terenului accidentat.