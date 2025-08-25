Salvamont Maramureș avertizează: tăierile de personal pun în pericol siguranța turiștilor pe munte

Organizația se declară solidară cu măsurile de redresare economică, cu condiția ca acestea să nu afecteze capacitatea de intervenție și siguranța turiștilor pe munte.

În prezent, Salvamont România funcționează cu un grad de acoperire al resursei umane operaționale de doar 17,85% la nivel național, dar reușește să răspundă la 100% din evenimentele montane. Structura beneficiază de echipamente de ultimă generație și este recunoscută internațional pentru nivelul ridicat al serviciilor oferite.

Problema principală identificată este discriminarea între unitățile administrativ-teritoriale județene și locale care dețin echipe Salvamont și cele care nu au zonă montană, dar nu trebuie să susțină structuri de urgență similare.

Salvatorii montani nu sunt doar specialiști de bază, ci dețin multiple calificări profesionale: paramedici, salvatori speleologi, operatori de drone, conductori de câini de căutare-salvare, scafandri în lacuri montane și peșteri, operatori pentru detectarea persoanelor și conducători de utilaje speciale. Aceste superspecializări au fost dobândite din dorința de a fi mai eficienți și de a oferi șanse suplimentare celor aflați în situații de urgență.

Salvamont Maramureș speră că demersurile întreprinse la nivel guvernamental, alături de cele ale președinților de consilii județene și primari, vor asigura stabilitatea organizațională necesară pentru menținerea serviciilor de salvare la standarde înalte.