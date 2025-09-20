Prima pagină » Știrile zilei » Doi turiști în pantofi, fără echipament și lanterne, rătăciți în Bucegi, au fost salvați de jandarmi

Doi turiști, nepregătiți pentru traseu și surprinși de ceața densă au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu, în noaptea de vineri spre sâmbătă, ei fiind salvați, după o misiune de nouă ore, de jandarmii montani brașoveni.
Laura Buciu
20 sept. 2025, 09:39

După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți în Munții Bucegi, unde drumeții au mers nepregătiți pentru traseu și au fost surprinși de ceața densă, Astfel, ei au rămas blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu.

Cei doi turiști plecaseră pe munte în pantofi, fără echipament adecvat sau lanterne. Pentru a rezista frigului, au alergat în jurul unui stâlp de marcaj, sperând să se încălzească până la sosirea echipajului.

După ore de căutări pe o vreme neprielnică și pe o ceață densă, jandarmii au reușit să-i găsească. Cei doi erau epuizați.

Cu sprijinul jandarmilor și al echipamentelor oferite, au reușit să coboare în siguranță după aproape 15 ore petrecute pe munte.