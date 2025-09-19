Un bărbat de 39 de ani a murit lovit de un copac prăbuşit pe Valea Roşie din Baia Mare

La acţiunea de salvare contracronometru a Salvamont Maramureş a fost prezent şi echipajul SMURD care a reuşit să urce până la persoana accidentată.

Bărbatul accidentat era inconştient, în stop cardiorespirator în urma loviturii cauzate de copacul prăbuşit peste el.

Salvatorii montani au avut la dispoziţie tot echipamentul de salvare, inclusiv un robot de resuscitare şi defibrilator. Odată ajunşi la persoana accidentată, salvatorii au făcut manevrele care se impun în astfel de cazuri, însă din păcate bărbatul de 39 de ani suferise leziuni incompatibile cu viaţa.

Trupul bărbatului va fi coborât de salvamontişţi şi va fi predat echipajului de la Institutul de Medicină Legală.