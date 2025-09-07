Salvamont Prahova: Un turist din Capitală a căzut mai bine de 30 metri pe Valea Cerbului

Un turist de 58 de ani din Capitală a căzut mai bine de 30 metri pe Valea Cerbului. Acesta a fost recuperat de salvamontiști în urma unei intervenții care a durat peste șase ore.

Zece salvatori montani au intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din București, care a alunecat și a căzut mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată.

A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare și transport atent.

Turistul făcea parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.

„Apelul de urgență a fost la ora 20.45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3.40, prin predarea la ambulanță a pacientului”, a transmis Salvamont Prahova.