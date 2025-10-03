Un turist din București, neechipat și fără experiență, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac

Un bărbat de 37 de ani a fost recuperat vineri seară de echipa Salvamont Sibiu la Bâlea Lac, după ce s-a pierdut în zona Căldării Laița din cauza lipsei de echipament și a vizibilității reduse. Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor traseelor montane iarna și recomandă precauție maximă.