Trei zile pe munte, fără apă și mâncare. Un tânăr ucrainean, salvat de noul refugiu din Munții Maramureșului

Potrivit Salvamont Maramureș, tânărul rămăsese fără hrană și apă și era epuizat fizic după cele trei zile petrecute în zona de munte.
El a primit acces în „Refugiul Speranței”, unde s-a putut adăposti și a rămas în siguranță până la sosirea salvatorilor montani.
Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea tânărului, care a fost coborât în siguranță din zona montană și predat Poliției de Frontieră Valea Vișeului.
Este prima situație în care „Refugiul Speranței”, amplasat pe Vârful Pop Ivan în urmă cu aproximativ două luni, a fost folosit pentru a adăposti o persoană aflată în dificultate.