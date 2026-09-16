Prima pagină » Social » Trei zile pe munte, fără apă și mâncare. Un tânăr ucrainean, salvat de noul refugiu din Munții Maramureșului

Trei zile pe munte, fără apă și mâncare. Un tânăr ucrainean, salvat de noul refugiu din Munții Maramureșului

Un tânăr ucrainean de 24 de ani, epuizat și deshidratat după trei zile petrecute pe munte, a cerut ajutor prin 112 în timpul nopții trecute și a găsit adăpost într-un refugiu amplasat în urmă cu doar două luni pe Vârful Pop Ivan, în Munții Maramureșului.
Trei zile pe munte, fără apă și mâncare. Un tânăr ucrainean, salvat de noul refugiu din Munții Maramureșului
Foto: Salvamont Maramureș
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 19:48, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Salvamont Maramureș, tânărul rămăsese fără hrană și apă și era epuizat fizic după cele trei zile petrecute în zona de munte.

El a primit acces în „Refugiul Speranței”, unde s-a putut adăposti și a rămas în siguranță până la sosirea salvatorilor montani.

Salvamont Maramureș a intervenit pentru recuperarea tânărului, care a fost coborât în siguranță din zona montană și predat Poliției de Frontieră Valea Vișeului.

Este prima situație în care „Refugiul Speranței”, amplasat pe Vârful Pop Ivan în urmă cu aproximativ două luni, a fost folosit pentru a adăposti o persoană aflată în dificultate.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Motivul bizar pentru care US Open a acordat cea mai mare amendă la această ediție: 20.000 de dolari
GSP.ro
Ilie Bolojan și sefa CCR, Simina Tănăsescu, surprinși din nou împreună după întâlnirea controversată din biroul președintelui Senatului. Cei doi, fotografiați la aceeași masă
Gandul
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Cancan
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Prosport
Ministerul Sănătății ia bani de la programele naționale și salariile rezidenților pentru a susține UPU în septembrie și octombrie
Libertatea
11 ani de chimioterapie pentru un cancer care nu exista. Descoperirea care i-a schimbat viața
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia