Trei zile pe munte, fără apă și mâncare. Un tânăr ucrainean, salvat de noul refugiu din Munții Maramureșului

Un tânăr ucrainean de 24 de ani, epuizat și deshidratat după trei zile petrecute pe munte, a cerut ajutor prin 112 în timpul nopții trecute și a găsit adăpost într-un refugiu amplasat în urmă cu doar două luni pe Vârful Pop Ivan, în Munții Maramureșului.