O clasă cu predare în limba română, închisă după patru zile în Ucraina. MAE face demersuri la Kiev

MAE a transmis că a fost informat despre situația clasei și că urmărește identificarea unei soluții care să permită continuarea cursurilor în limba română.

Deschiderea clasei s-a realizat în urma demersurilor Consulatului General al României la Odesa pe lângă autoritățile ucrainene, în baza solicitărilor formulate de comunitatea românească locală.

Consulatul General al României la Odesa a contactat imediat autoritățile locale și regionale competente și va efectua o a doua vizită la fața locului, în 18 septembrie, pentru a discuta situația cu toate părțile implicate.

Potrivit MAE, în această vară și în luna septembrie, echipe consulare române s-au deplasat în mai multe comunități din regiune pentru a discuta direct cu reprezentanții comunității românești și cu autoritățile locale.

„Subiectul educației în limba română reprezintă în mod constant o prioritate în dialogul bilateral româno-ucrainean, inclusiv la nivel înalt”, a transmis ministerul.

Părinții acuză presiuni

Potrivit TVR Info, autoritățile locale din sudul regiunii Odesa au desființat clasa I cu predare în limba română din Orlivka la doar patru zile după deschidere.

Anatoli Abgas, președintele ONG-ului Agenția de Dezvoltare Locală Orlivka (Cartal), a declarat la TVR Info că părinții au depus cereri pentru înființarea clasei încă din anul școlar precedent.

Acesta a susținut că, înainte de începerea anului școlar, părinții au fost informați că nu poate fi formată clasa din motive economice și în contextul reformei învățământului.

Potrivit lui Abgas, după intervenția Consulatului General al României la Odesa, părinții au depus din nou cereri pentru instruirea în limba română, însă ulterior ar fi fost supuși unor presiuni și intimidări pentru a-și schimba opțiunea.

MAE invocă drepturile minorității române

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că urmărește îndeaproape respectarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv prin mecanismele prevăzute în Planul de acțiune privind protecția minorităților naționale, parte a procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Potrivit MAE, alinierea la standardele europene în domeniul protecției minorităților reprezintă un angajament asumat de Ucraina în cadrul negocierilor de aderare.

Discuții Dan-Zelenski

Președintele României, Nicușor Dan, a discutat în martie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre comunitatea românească din Urcaina, inclusiv despre situația școlilor în limba română.

„În primul rând, documentul semnalat azi, așa cum am spus, duce nivelul de protecție al minorităților la standardele stablite de organisme internaționale, Consiliului Europei. Dacă vorbim de educație, pentru că ăsta a fost subiectul, că Ucraina are o reforma de educație în care în linii mari comasează școli și, din perspectiva acestui document, face o excepție pentru minorități astfel încât ei, bineînțeles, fiind mai puțini, să poată să-și desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă. Este un exemplu de cum aceste garanții oferite minorităților funcționează”, a declarat președintele României după întâlnirea cu Volodimir Zelenski.