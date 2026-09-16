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Un primar spune ca găsit sute de oase umane îngropate in saci de rafie

O descoperire macabră a stârnit indignare în Slatina și o reacție dură a primarului municipiului, Mario De Mezzo. Polițiștii au fost chemați la cimitirul unde au fost găsite sute de oase, cel mai probabil umane, în saci de rafie și au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre.
Un primar spune ca găsit sute de oase umane îngropate in saci de rafie
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 20:15, Social
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Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, s-a arătat șocat și peste măsură de indignat după ce în cimitirul din oraș au fost descoperite sute de oseminte ambalate în saci de rafie, în gropi comune.
„Suflete care nu se pot odihni în pace pentru că au fost aruncate păgânește in gropi comune de un fost pușcăriaș care a umilit orașul nostru prea multă vreme…
Asta a rămas după administratorul cimitirului din Slatina. Sute de oase aruncate în gropi, în saci de rafie, doar ca sa facă bani. Acolo sunt părinți, copii, bunici care meritau liniște pentru eternitate. Colegii care au descoperit aceasta nenorocire au chemat poliția, locul este sigilat si așteptăm deciziile organelor abilitate. Dar, până la anchetă, rămâne o faptă a pentru care limba română e prea săracă să descrie nivelul de inumanitate și cinism”, a scris pe Facebook, primarul Slatinei.

Chemați la fața locului, polițiștii de la IPJ Olt au ridicat oasele pentru a stabili proveniența acestora. De asemenea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte.

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi identificat mai multe oseminte într-o groapă dintr-un cimitir din municipiul Slatina.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de proveniență umană.

Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței acestora și a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, urmând a fi stabilite, cu exactitate, situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”, a transmis IPJ Olt.

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