Un primar spune ca găsit sute de oase umane îngropate in saci de rafie

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, s-a arătat șocat și peste măsură de indignat după ce în cimitirul din oraș au fost descoperite sute de oseminte ambalate în saci de rafie, în gropi comune.

„Suflete care nu se pot odihni în pace pentru că au fost aruncate păgânește in gropi comune de un fost pușcăriaș care a umilit orașul nostru prea multă vreme…