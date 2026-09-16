Un primar spune ca găsit sute de oase umane îngropate in saci de rafie

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi identificat mai multe oseminte într-o groapă dintr-un cimitir din municipiul Slatina.
La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Slatina, care, din primele verificări, au identificat mai multe oseminte ce păreau a fi de proveniență umană.
Osemintele au fost ridicate în vederea stabilirii provenienței acestora și a clarificării tuturor aspectelor de interes pentru cauză.
Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de cadavre sau morminte, urmând a fi stabilite, cu exactitate, situația de fapt și împrejurările în care osemintele au ajuns în locul respectiv”, a transmis IPJ Olt.