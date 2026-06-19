Un primar din Mexic este suspectat că și-a înscenat răpirea pentru a obține o răscumpărare de peste două milioane de dolari

Procurorii mexicani au anunțat că Nancy Napoles, primarul orașului Tenancingo, situat la aproximativ 70 de kilometri de capitala Ciudad de Mexico, a fost citată să se prezinte în fața instanței pe 9 iulie, fiind acuzată că ar fi simulat o răpire, notează AFP.

Potrivit variantei inițiale, bărbați înarmați au forțat-o pe primăriță să coboare din mașină și au dus-o într-un loc necunoscut. Procurorii afirmă că, în timpul captivității, atacatorii ar fi amenințat-o cu moartea dacă nu plătește 40 de milioane de pesos, aproximativ 2.3 milioane de dolari. Mai mult, aceștia i-ar fi sugerat direct ca, în cazul în care nu are suma necesară, să acceseze fondurile publice.

Deși primărița a susținut ulterior că a reușit să evadeze profitând de un moment de neatenție al răpitorilor, ancheta a scos la iveală neconcordanțe majore.

În realitate, infractorii au fost nevoiți să abandoneze planul după ce un martor a alertat poliția, care a declanșat o operațiune de căutare.

Anchetatorii bănuiesc că soțul și cumnatul primarului ar fi organizat o răpire fictivă pentru a justifica dispariția unor fonduri publice. Cei doi sunt dați în urmărire și nu au fost încă reținuți de autorități.

Procuratura afirmă că deține înregistrări a peste 150 de convorbiri telefonice între soțul edilului și persoanele implicate în presupusa răpire. Potrivit anchetei, acesta le-ar fi oferit aproximativ 28.000 de dolari.

Nancy Napoles respinge categoric toate acuzațiile, afirmând că municipalitatea este „stabilă din punct de vedere financiar” și că este pregătită să coopereze pentru ca adevărații vinovați să fie pedepsiți.

Dacă va fi găsită vinovată de simularea răpirii, primărița riscă o pedeapsă de până la 16 ani de închisoare.