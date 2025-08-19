Tulcea: Mesaj Ro-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din aer

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea prin care informează cetățenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, și să adopte măsuri de protecție.

Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute, a informat ISU Tulcea.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, transmit autoritățile.