Ucrainenii fac miracole, după ce ruşii le-au distrus drumurile cu rachete: reparaţii în timp record la Dnipro şi la Kiev

Ploaia de rachete şi bombe care a lovit diverse oraşe din Ucraina luni, 10 octombrie, a distrus clădiri, străzi şi vieţi oameneşti. Dar o parte a reconstrucţiei - conform imaginilor publicate pe reţelele de socializare de administratorii locali - este realizată de ucraineni în timp record.

Dnipro, strada Kalinova. Primarul oraşului, Boris Filatov, a publicat o fotografie a suprafeţei drumului distrus de impactul unei rachete. Şi o zi mai târziu asfaltul a fost curăţat şi drumul s-a redeschis circulaţiei.

Imaginile au fost publicate de Filatov pe profilul său de Facebook, iar fotografia a devenit celebrp

Anton Gerashchenko, consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, a distribuitşi el cele două fotografii pe profilul său de Twitter.

10 of october, aftermath of russian shellings — 11 of october pic.twitter.com/5Yi1fIQ3Oq