Un designer ucrainean l-a ajutat pe Zelenski să adopte un nou stil la întâlnirea cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a renunțat parțial la ținuta sa militară în favoarea unui costum adaptat de designerul Viktor Anisimov, pentru întrevederea de la Casa Albă cu Donald Trump. Schimbarea subtilă de imagine a fost remarcată imediat de liderul american, care l-a felicitat.

Conform Reuters, Zelenski a apărut la întâlnirea cu Donald Trump de la Washington într-o ținută diferită de cele cu care s-a obișnuit publicul în timpul războiului.

Zelenski a purtat un costum negru, conceput de designerul ucrainean Viktor Anisimov, care a introdus o modificare subtilă: o deschidere la spate ce a făcut ca haina să semene mai mult cu un sacou civil decât cu o uniformă militară.

„Acestea sunt speranțele noastre pentru pace. Am adăugat un detaliu din îmbrăcămintea civilă, ca un fel de talisman norocos”, a spus Anisimov, explicând intenția din spatele noii imagini.

Gestul a avut ecou la Casa Albă.

Donald Trump, care în februarie criticase în public vestimentația militară a lui Zelenski, l-a complimentat acum pentru aspectul său.

Șși un jurnalist care anterior îl întrebase pe președintele ucrainean de ce nu poartă costum i-a spus luni: „Arătați fabulos în acest costum.”

Zelenski a declarat în repetate rânduri că alegerea ținutelor militare a fost un semn de solidaritate cu trupele ucrainene încă de la începutul invaziei ruse din 2022.

Însă, în contextul negocierilor pentru pace, imaginea sa a căpătat o notă mai apropiată de diplomația tradițională.