Un adolescent de 13 ani, cercetat în Tulcea: a fugit de acasă și a spart un magazin

Polițiștii din Măcin au fost sesizați, în noaptea de joi, că minorul plecase de la domiciliu.

Acesta a fost găsit la ora 00:30, în localitate, și a declarat că se plimbase și își vizitase prietenii, urmând să se întoarcă acasă, potrivit IPJ Tulcea.

A fost predat familiei, iar DGASPC Tulcea a fost informată pentru o anchetă socială.

În dimineața zilei de vineri, o femeie din Hamcearca a anunțat la 112 că magazinul său fusese spart peste noapte. Dispăruseră produse alimentare, țigări, telefoane mobile și aproximativ 3.200 de lei.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autorul era chiar minorul de 13 ani, care încercase, în aceeași noapte, să pătrundă și într-un alt magazin, în microbuzele școlare ale Primăriei și într-o anexă a școlii, fără a reuși să sustragă bunuri.

Majoritatea prejudiciului a fost recuperată și restituită, iar în cauză s-au întocmit dosare penale pentru furt calificat și tentativă la furt calificat.