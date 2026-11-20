Ricardo-Vasile Pantazic, cu vârsta de 13 ani, a plecat de acasă, din locuința sa aflată pe strada Polona, iar până în prezent nu a mai revenit, potrivit IPJ Timiș.

„În data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 18:30, PANTAZIC RICARDO-VASILE, ar fi plecat de la adresa de domiciliu de pe strada Polona, iar până în prezent nu a mai revenit”, transmite IPJ Timiș

Băiatul cu vârsta de 13 ani are o înălțime de 1,60m, are o greutate de 40-45 kg și are păr negru, tuns scurt, ochi căprui.

În momentul în care a plecat, acesta purta tricou albastru, pantaloni gri, geacă de culoară neagră.

„Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie”, transmite IPJ Timiș.