Un bărbat a fost găsit împușcat în propria locuință, la Timișoara. Acesta avea în casă o armă

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit mort în propria locuință, la Timișoara. Inițial, familia și apropiații au încercat să-l contacteze, însă nu au primit niciun răspuns. În schimb, i-au auzit telefonul sunând din interiorul locuinței și au alertat autoritățile.

Au venit la locul incidentului jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.

Cauza decesului. Ce spun autoritățile

După ce au reușit să pătrundă în locuința bărbatului, au urmat imagini de coșmar. Bărbatul a fost găsit împușcat în cap. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase l-au căutat în baza de date și l-au identificat. Victima avea atât permis, cât și arma în sine.

Autoritățile atrag atenția că persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sunt încurajate să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și anchetează circumstanțele în care s-a produs crima.