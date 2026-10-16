Un bărbat de 33 de ani, căutat după ce a fugit de sub escorta polițiștilor, în Tecuci

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, din localitatea Brăhășești, județul Galați, este căutat de polițiști după ce ar fi fugit, vineri, de sub escortă, la plecarea de la sediul Judecătoriei Tecuci.