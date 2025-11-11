Un bărbat din Argeș și-a pândit soția, a forțat-o să conducă până la el acasă, unde a agresat-o, apoi a abandonat-o

Feeia a anunțat Poliția Argeș în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 01:00. Ea a spus că a fost agresată de soțul său, persoană față de care anterior fusese emis un ordin de protecție de către instanța de judecată.

„Din verificări s-a stabilit că, în jurul orei 00:30, bărbatul în cauză, de 42 de ani, din Bogați, s-ar fi deplasat în zona locuinței femeii, iar în împrejurarea în care aceasta a revenit cu autoturismul la domiciliu, s-ar fi urcat în autoturismul acesteia, după care ar fi determinat-o să se deplaseze împreună la domiciliul acestuia. Ulterior, cel în cauză ar fi amenințat-o pentru a o determina să coboare din mașină și să intre în curtea locuinței sale, unde ar fi agresat-o. După săvârșirea agresiunii, bărbatul a părăsit locul faptei”, transmite Poliția Argeș.

Față de agresor era emis un ordin de protecție, pentru o perioadă de 12 luni, de către Judecătoria Topoloveni, bărbatul având interdicția de a se apropia de soția sa sau de locuința sa, măsura nefiind însoțită de monitorizarea electronică.

Au intervenit polițiștii Secției de Poliție Rurală Leordeni, dar și polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, bărbatul fiind depistat în scurt timp, în localitate, și dus la sediul poliției.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și lipsire de libertate în mod ilegal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cercetările fiind preluate de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Topoloveni.

Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care faptele au fost săvârșite, sub supravegherea procurorului de caz.