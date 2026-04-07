Un bărbat din Baia Mare și-a bătut partenera cu bestialitate și i-a luat bijuteriile. A fost arestat și trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare a finalizat cercetările într-un dosar penal de violenţă în familie, tâlhărie, lipsire de libertate în mod ilegal. Un bărbat de 48 de ani a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv.

Potrivit procurorului de caz, bărbatul și-a bătut concubina cu o coadă de mătură dar și cu pumnii și piciaorele. „În data de 19.02.2026, în jurul orei 10:00, în timp ce se afla la adresa de domiciliu din mun. Baia Mare, a exercitat acte de violență fizică asupra unei persoane de sex feminin cu care era implicat într-o relatie, aplicându-i victimei mai multe lovituri cu pumnii în zona capului, cu picioarele în zona spatelui și a picioarelor şi cu coada unei mături în zona capului, provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 30-35 de zile de îngrijiri medicale”, se precizează într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare.

Ulterior, el a luat-o cu forța pe femeie și a dus-o cu mașina în Italia.

„În intervalul 19.02.2026, ora 12.00 – 21.02.2026, profitând de starea de vulnerabilitate a partenerei sale, generată de agresiunile fizice anterioare şi prin amenințarea acesteia cu moartea, a lipsit-o de libertate pe persoana vătămată pe care a transportat-o cu un autovehicul, în timp ce inculpatul ținea un cuțit pe consola centrală a autoturismului, din mun. Baia Mare, până în localitatea Verona din Italia”, se mai arată în comunicat.

În timpul bătăii aplicate în țară, individul i-a luat femeii bijuteriile.

„În timp ce se afla la adresa de domiciliu din mun. Baia Mare, i-a aplicat partenerei sale mai multe lovituri cu pumnii în zona capului, cu picioarele în zona spatelui și a picioarelor şi cu coada unei mături în zona capului, după care, profitând de starea de temere provocată persoanei vătămate în urma agresiunilor, i-a solicitat acesteia să îi predea bijuteriile pe care aceasta le avea asupra sa, respectiv un lanț de aur, o pereche de cercei și un inel din aur”, potrivit Parchetului.

Faptele cercetate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de violență în familie, lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie. Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost înaintat pentru soluţionare Judecătoriei Baia Mare.