Un bărbat înarmat ar fi încercat să pătrundă în locuința din România a fraților Tate

UPDATE Precizările IPJ Ilfov

Bărbatul este dus la audieri. Acesta avea asupra sa un pistol neletal, de tip airsoft.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare ca se afla cu o arma în mână, în fața unei locuințe din Voluntari. Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft. La acest moment, bărbatul se află în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Ilfov.

Știrea inițială: Incidentul s-a produs în jurul orei 20:50 și a fost transmis în direct de agresor pe PumpFun, o platformă de streaming asociată mediului cripto.

Reprezentanții fraților Tate au transmis că echipa de securitate a intervenit rapid, blocând accesul în zonă și reușind să-l dezarmeze și să-l rețină până la sosirea autorităților.

Un apel la numărul de urgență 112 a fost efectuat imediat după apariția agresorului. Reprezentanții fraților Tate au criticat întârzierea intervenției poliției.

„Acest eveniment alarmant evidențiază pericolul tot mai mare al transformării actelor violente în divertisment online, întrucât suspectul părea să caute notorietate punând în pericol vieți omenești”, a transmis echipa de comunicare a fraților Tate.