Prima pagină » Social » Un cadavru în descompunere a fost descoperit pe un câmp din judeţul Constanţa

Un cadavru în descompunere a fost descoperit pe un câmp din judeţul Constanţa

Cadavrul în descompunere al unui bărbat a fost descoperit pe câmp. Incidentul s-a produs miercuri, în judeţul Constanţa. Poliţiştii au deschis o anchetă.
Un cadavru în descompunere a fost descoperit pe un câmp din judeţul Constanţa
Sursă foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
17 sept. 2025, 18:09, Social

Potrivit IPJ Constanţa, miercuri, în jurul orei 14.45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru.

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre cadavrul unui bărbat, în stare de descompunere.

Poliţiştii fac verificări în vederea stabilirii identităţii persoanei decedate.

Conform procedurii, în cauză a fost întocmit dosar penal.