Un convoi de cinci tiruri şi mai multe camioane cu materiale de construcţii şi electrocasnice a ajuns în Broșteni

Ajutoarele fac parte dintr-un sprijin mai amplu de 800.000 de lei acordat pentru reconstrucţia localităţii afectate de dezastrul recent.
Iniţiativa aparţine prefectului Claudiu Ilişanu, născut la Broşteni, şi a fost susţinută financiar de Consiliul Judeţean Bacău, condus de Cristina Breahnă-Pravăţ.
Convoiul a fost însoţit de o delegaţie formată din parlamentarii băcăuani Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel, Adrian Popa şi senatorul Ionel Floroiu, precum şi de primari din judeţul Bacău.
Preşedinte Consiliul Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că în următoarele săptămâni vor continua eforturile de reconstrucţie, Broşteniul urmând să devină „un mare şantier al solidarităţii”.