Un drum din județul Prahova a fost blocat cu scaune. Poliţia a deschis dosar penal

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, în urma verificării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere au fost identificate persoanele bănuite de implicare. Acestea urmează să fie audiate pentru stabilirea rolului fiecăreia şi clarificarea împrejurărilor producerii evenimentului.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice. Poliţia precizează că desfăşoară activităţi investigative complexe pentru lămurirea situaţiei.

Reprezentanţii IPJ Prahova transmit că orice manifestare care afectează drepturile cetăţenilor şi siguranţa traficului rutier va fi sancţionată conform legii.