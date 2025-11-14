Restricţii de trafic în zona Bucureşti

Pentru execuţia unei lucrări la reţeaua de canalizare, circulaţia va fi organizată temporar în sens unic pe Şoseaua Viilor, pe sensul de mers dinspre Strada Odoarei către Bulevardul George Coşbuc.

Celălalt sens de circulaţie va fi închis pe perioada desfăşurării lucrărilor la infrastructura de canalizare.

Brigada Rutieră recomandă şoferilor să respecte semnalizarea temporară amplasată în zonă, să circule cu atenţie sporită şi să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă. De asemenea, şoferii trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri care vor direcţiona traficul în zonă.

Autorităţile nu au precizat durata lucrărilor, iar şoferii sunt sfătuiţi să evite zona sau să folosească trasee alternative pentru a nu ajunge în aglomeraţia de trafic cauzată de restricţiile impuse.