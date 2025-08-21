Un fost director de la Transporturi a fost găsit mort în cimitir. Ce ipoteze iau anchetatorii în calcul

Din primele informații, acesta ar fi lăsat mai multe bilete de adio. Conform unor informații, există bănuiala că fostul șef de la Transportul Feroviar Giurgiu, Ioan Mateescu, ar fi avut datorii mari de bani.

Momentan, nu se cunosc detalii dacă datoriile avute de fostul director erau la cămătari sau la bănci. Verificările anchetatorilor continuă, pentru a fi găsite cu exactitate cauzele care au dus la producerea tragediei, notează Gândul.

Mai multe persoane au fost audiate în aces caz, pentru ca polițiștii să își dea seama cu exactitate ce l-a determinat pe bărbatul în vârstă de 62 de ani să își ia viața.

Polițiștii giurgiuveni au fost sesizați chiar de către soția lui Ioan Mateescu. Ea le-a declarat acestora că soțul său i-a spus că pleacă de acasă și că se va sinucide.

Agenții au demarat mai multe verificări, însă trei ore mai târziu l-au găsit pe Ioan Mateescu decedat, după ce acesta s-ar fi împușcat cu arma sa de vânătoare, în cimitirul din comuna Falaștoaca.