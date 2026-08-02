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Un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. Două avioane F-16, ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene lângă granița cu Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un nou mesaj RO-Alert după ce radarul MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației.
Un nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea. Două avioane F-16, ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene lângă granița cu Ucraina
Maria Nițu
02 aug. 2026, 15:56, Social
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Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Autoritățile i-au avertizat pe oameni că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și le-au transmis să respecte măsurile de protecție.

„Exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Pastrati-va calmul! Adapostiti-va in beciuri sau adaposturi de protectie civila. In lipsa unui adapost, ramaneti in interiorul casei, departe de geamuri si pereti exteriori. Durata estimata: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat duminică, 2 august, la ora 15:09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Ca măsură de siguranță, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15:17 pentru monitorizarea evoluției situației.

În același timp, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea activării procedurilor de alertare a populației din județul Tulcea.

În urma notificării, autoritățile au transmis mesajul RO-Alert către locuitorii din zona vizată.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează și apar noi date.

Nu este pentru prima dată când locuitorii din Tulcea sunt avertizați în cursul acestei zile. Duminică dimineață, autoritățile au emis un alt mesaj RO-Alert, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN detectase, în jurul orei 09:30, o țintă aeriană aflată tot în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

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