Un șofer băut a intrat cu mașina pe un drum închis din Pasul Vulcan, folosit ca pârtie

IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii din Vulcan au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că pe DJ 664 (Pasul Vâlcan), drum închis circulației autovehiculelor pe timp de iarnă, a intrat un autoturism care punea în pericol siguranța persoanelor aflate în zonă, drumul fiind utilizat ca pârtie.

Polițiștii au identificat șoferul, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Vulcan.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe Vulcan pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.