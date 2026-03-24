Un tânăr, prins în Mangalia, cu substanțe interzise, bani, dar și un briceag

Un tânăr de 25 de ani a fost prins de jandarmi în Mangalia, având asupra sa trei pachețele de staniol cu substanță vegetală, de sumă de bani de câteva mii de lei, dar și un briceag cu lungimea de 38 de centimetri, precum și foițe.
Sursă foto: Jandarmeria Constanța
Daiana Rob
24 mart. 2026, 11:15, Social

Tânărul de 25 de ani a fost prins luni, după-amiază, de un echipaj de jandarmi care patrula în zona primăriei din Mangalia. Tânărul se afla alături de un altul, cu vârsta de 29 de ani. Cei doi au fost zăriți de jandarmi într-o stație de taxiuri, iar la vederea echipelor de intervenție, tinerii s-au agitat.

„Luni, în jurul orei 17:00, un echipaj din cadrul Detașamentului Mangalia, aflat în misiune de patrulare, a observat, în zona Primăriei din Mangalia, într-o stație de taxiuri, doi bărbați cu vârste de 25, respectiv 29 de ani, care au manifestat un comportament agitat la vederea patrulei”, informează Jandarmeria Constanța.

Jandarmii i-au legitimat legitimat și controlat pe cei doi, găsind ulterior pachețelele din staniol, briceagul, dar și banii, în posesia tânărului de 25 de ani.

„Jandarmii au procedat la legitimarea celor doi și ulterior la efectuarea controlului corporal preventiv. Cu ocazia controlului au descoperit asupra bărbatului de 25 de ani trei pachețele din staniol, conținând o substanță vegetală de culoare verde-oliv, un briceag cu lungimea de aproximativ 38 de centimetri, foițe pentru țigarete artizanale, precum și suma de 8.400 de lei, în diverse bancnote”, informează Jandarmeria Constanța.

Cei doi tineri au fost duși la sediul Jandarmeriei pentru întocmirea dosarelor, iar briceagul, banii, dar și substanțele au fost ridicate pentru a fi predate instituțiilor competente pentru continuarea cercetărilor.

