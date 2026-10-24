Vaccinarea de urgență a oilor și caprelor începe duminică, mai devreme decât era programat. Președintele ANSVSA merge în teren

Campania de vaccinare de urgență a oilor și caprelor începe duminică dimineață, 25 octombrie, în județele Constanța și Tulcea, cu o zi mai devreme decât era programat.

Ultimele tranșe de vaccin din stocurile strategice ale Uniunii Europene au ajuns mai devreme în România, a anunțat sâmbătă Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Transportul rapid al dozelor a fost posibil cu sprijinul Guvernului României, care a aprobat preluarea vaccinurilor în cadrul unei ședințe speciale.

Deși ultima tranșă urma să ajungă în țară duminică, sosirea anticipată a permis autorităților să devanseze campania și să înceapă vaccinarea fără întârziere.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a transmis că autoritățile au colaborat pentru ca vaccinurile să ajungă cât mai repede la crescători.

„Mesajul nostru către toți crescătorii este unul de responsabilitate și urgență. Începem campania cu o zi înainte de termenul stabilit, deoarece atât ANSVSA, cât și Guvernul României și Comisia Europeană au colaborat extrem de eficient pentru a aduce dozele aici mult mai repede. Fiecare oră câștigată contează, pentru că înseamnă mai multe efective protejate și un pas mai aproape de redeschiderea exporturilor de animale vii în țări terțe”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Acesta a mai spus că specialiștii Autorității vor fi alături de crescători pe toată durata acțiunii, pentru a proteja fermele, oferind și sprijinul necesar în acest moment greu.

„Suntem în teren alături de voi, împreună cu specialiștii Autorității, mobilizați în prima linie pentru a vă proteja munca și a salva fermele românești, oferind sprijinul concret și rapid de care este nevoie în acest moment critic”, a transmis președintele ANSVSA.

Alexandru Bociu va supraveghea duminică începutul campaniei în județul Constanța, alături de o echipă de specialiști din cadrul Autorității. Apoi, acesta se va deplasa și în județul Tulcea, unde va coordona măsurile logistice și medicale pentru vaccinare.

Potrivit ANSVSA, devansarea campaniei a fost posibilă după ce ultimele doze de vaccin au ajuns în țară înainte de termenul stabilit inițial.