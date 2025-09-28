Vietnam evacuează mii de persoane și închide aeroporturi pe măsură ce taifunul Bualoi se apropie

Vietnam a închis aeroporturi și a început duminică evacuarea a mii de persoane din zonele potențial afectate, pe măsură ce taifunul Bualoi, intensificat, se apropie de țară. Fenomenul a provocat deja cel puțin 10 decese și inundații extinse în Filipine.

Taifunul, cu viteze ale vântului de până la 133 km/h (83 mph), este așteptat să atingă țărmul central al Vietnamului în cursul zilei de duminică, mai devreme decât estimările anterioare, din cauza vitezei mari de deplasare.

Agenția națională de meteorologie a avertizat că Bualoi este o furtună rapidă, cu intensitate puternică și arie largă de impact, capabilă să declanșeze simultan mai multe dezastre naturale: vânt puternic, precipitații abundente, inundații, viituri rapide, alunecări de teren și creșteri ale nivelului apelor de coastă.

În provincia centrală Ha Tinh, autoritățile au început evacuarea a peste 15.000 de persoane, iar mii de militari sunt pregătiți să intervină. Vietnam a suspendat operațiunile la patru aeroporturi de coastă, inclusiv aeroportul internațional Danang, și a ajustat orele de plecare pentru mai multe zboruri.

Guvernul a raportat deja inundații în Hue și Quang Tri din cauza ploilor abundente. Cu o coastă lungă la Marea Chinei de Sud, Vietnamul este frecvent afectat de taifunuri care pot fi extrem de periculoase. Anul trecut, taifunul Yagi a provocat aproximativ 300 de decese și daune materiale de 3,3 miliarde de dolari.