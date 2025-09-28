Prima pagină » Social » Vietnam evacuează mii de persoane și închide aeroporturi pe măsură ce taifunul Bualoi se apropie

Vietnam evacuează mii de persoane și închide aeroporturi pe măsură ce taifunul Bualoi se apropie

Vietnamul se pregătește pentru impactul taifunului Bualoi, intensificat, prin închiderea aeroporturilor și evacuarea mii de persoane, pe fondul pagubelor și deceselor deja înregistrate în Filipine.
Vietnam evacuează mii de persoane și închide aeroporturi pe măsură ce taifunul Bualoi se apropie
Petre Apostol
28 sept. 2025, 14:39, Social

Vietnam a închis aeroporturi și a început duminică evacuarea a mii de persoane din zonele potențial afectate, pe măsură ce taifunul Bualoi, intensificat, se apropie de țară. Fenomenul a provocat deja cel puțin 10 decese și inundații extinse în Filipine.

Taifunul, cu viteze ale vântului de până la 133 km/h (83 mph), este așteptat să atingă țărmul central al Vietnamului în cursul zilei de duminică, mai devreme decât estimările anterioare, din cauza vitezei mari de deplasare.

Agenția națională de meteorologie a avertizat că Bualoi este o furtună rapidă, cu intensitate puternică și arie largă de impact, capabilă să declanșeze simultan mai multe dezastre naturale: vânt puternic, precipitații abundente, inundații, viituri rapide, alunecări de teren și creșteri ale nivelului apelor de coastă.

În provincia centrală Ha Tinh, autoritățile au început evacuarea a peste 15.000 de persoane, iar mii de militari sunt pregătiți să intervină. Vietnam a suspendat operațiunile la patru aeroporturi de coastă, inclusiv aeroportul internațional Danang, și a ajustat orele de plecare pentru mai multe zboruri.

Guvernul a raportat deja inundații în Hue și Quang Tri din cauza ploilor abundente. Cu o coastă lungă la Marea Chinei de Sud, Vietnamul este frecvent afectat de taifunuri care pot fi extrem de periculoase. Anul trecut, taifunul Yagi a provocat aproximativ 300 de decese și daune materiale de 3,3 miliarde de dolari.