Vulturul sur revine în România, după peste 70 de ani. Proiect de reintroducere în Munții Făgăraș

Este primul proiect de acest fel din România, care reunește organizații de conservare, autorități locale, mediul privat și experți internaționali într-un program științific complex.

O specie dispărută de peste jumătate de secol revine în Carpați

Vulturul sur a dispărut din fauna României la mijlocul secolului XX, din cauza persecutării directe – fiind vânat și împușcat, considerat dăunător –, dar și din cauza otrăvirii și a colectării ouălor pentru colecții private. După mai bine de 70 de ani, specia este pe cale să revină în Munții Făgăraș.

Primele exemplare vor fi aduse din Spania, cu sprijinul Vulture Conservation Foundation (VCF), una dintre cele mai experimentate organizații europene în conservarea și reintroducerea vulturilor. Păsările vor fi tinere și vor trece printr-o etapă de aclimatizare de aproximativ șase luni, într-o volieră special amenajată în zona Rucăr, județul Argeș.

Reintroducerea se va face etapizat, pe baza unor studii științifice și în conformitate cu normele europene, în colaborare cu experți români și internaționali. Dacă toate condițiile administrative și logistice vor fi îndeplinite conform planului, primele păsări sunt așteptate în următoarele luni. După aclimatizare, vulturii vor fi eliberați treptat în natură, unde, de regulă, rămân în apropierea zonei de eliberare și revin periodic la locul de hrănire.

România este ultima țară din Uniunea Europeană în care au cuibărit toate cele patru specii de vulturi, dar până acum nu a implementat un program de reintroducere. Prin acest proiect, țara se aliniază eforturilor europene de refacere a populațiilor de vulturi, urmând exemplele din Spania, Franța și Bulgaria pentru vulturul sur, respectiv Elveția, Austria sau Germania pentru zăgan.

Consorțiu local și parteneriat cu mediul privat

La nivel național, proiectul este sprijinit de Asociația Grupul Milvus. Local, a fost creat un consorțiu format din comunele Lerești, Rucăr și Valea Mare Pravăț, împreună cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Argeș. Această formulă de colaborare este o premieră în România și ilustrează modul în care conservarea naturii poate deveni motor de dezvoltare locală – de la noi locuri de muncă și turism de natură, la consolidarea imaginii regiunii ca destinație de interes european.

„Reintroducerea vulturului sur este o dovadă că oamenii și natura pot colabora pentru același scop: refacerea echilibrului pierdut. Faptul că acest proiect este realizat împreună cu un consorțiu format din comunități locale din Argeș arată cât de important este sprijinul celor care trăiesc aproape de natură. (…) Credem că adevărata reușită nu este doar revenirea unei specii, ci renașterea unei legături între oameni și natură”, au declarat Barbara și Christoph Promberger, directorii executivi ai Fundației Conservation Carpathia.

Implicarea sectorului privat vine să întărească această colaborare.

„Reintroducerea vulturului sur în Munții Făgăraș reprezintă un moment important pentru biodiversitatea României și o dovadă că atunci când știința, comunitățile și mediul de afaceri colaborează, natura are șansa de a se reface. Ecosistemele sănătoase și complete sunt baza unei economii sustenabile și a unui viitor în armonie cu natura”, a declarat Marius Gavrea, Sustainability Manager ING Bank România.

„Casa Vulturului”, nou centru de vizitare în Valea Mare Pravăț

În cadrul proiectului, Fundația Conservation Carpathia va construi și un centru de vizitare dedicat speciilor de vulturi – „Casa Vulturului”, în comuna Valea Mare Pravăț. Acesta va intra în rețeaua de centre de vizitare din zona Munților Făgăraș, alături de Casa Castorului din Rucăr și Casa Zimbrului din Lerești.

Noile facilități vor oferi vizitatorilor posibilitatea de a descoperi fauna sălbatică în mediul ei natural și vor contribui la promovarea regiunii ca spațiu reprezentativ pentru biodiversitatea Munților Făgăraș.

„Pentru comuna Valea Mare Pravăț, acest proiect este o oportunitate de a valorifica într-un mod durabil natura care ne înconjoară. Reintroducerea vulturului sur aduce nu doar o specie dispărută, ci și noi perspective pentru comunitate – de la turism și educație, până la locuri de muncă”, a subliniat Petre Ionel Boncoi, primarul comunei Valea Mare Pravăț.

Vulturul sur, „sanitarul naturii”

Vulturul sur este o specie strict necrofagă, cunoscută drept „sanitarul naturii”. Hrănindu-se cu cadavre de animale, contribuie la curățarea mediului și la prevenirea răspândirii bolilor, accelerând totodată circuitul substanțelor nutritive în ecosistem. Prezența lui indică habitate extinse, faună bogată și un ecosistem sănătos.

Păsările adulte au capul alb, aripi late, coadă scurtă, guler alb de pene la baza gâtului și cioc galben-deschis. Cântăresc între 6 și 11 kilograme, au o lungime de 93–122 cm și o anvergură a aripilor de până la aproape 2,8 metri. Preferă stâncile și versanții abrupți pentru cuibărit și este o specie socială, care formează grupuri și se adună în jurul surselor de hrană.

Deși în limbajul comun este adesea confundat cu acvilele, vulturul sur se deosebește prin dieta exclusiv necrofagă, în timp ce acvilele vânează pradă vie.

În prezent, vulturul sur este larg răspândit în sudul Europei, nordul Africii, Orientul Mijlociu și vestul Asiei, cu populații importante în Spania, Franța, Italia, Croația, Grecia sau Turcia. În România, el mai este observat doar ocazional, deasupra Carpaților sau în zonele de stepă din sud-est.

Parte dintr-o viziune mai amplă pentru Munții Făgăraș

Reintroducerea vulturului sur este o etapă nouă în programul de reconstrucție ecologică inițiat de Fundația Conservation Carpathia în 2020 în Munții Făgăraș. În ultimii ani, proiectele de reintroducere a zimbrilor și castorilor au adus deja beneficii pentru ecosisteme și comunități – de la identitate locală (echipa de fotbal AS Zimbrii Lerești) până la poteci tematice și dezvoltarea ecoturismului.

Dacă programul dedicat vulturului sur va avea succes, fundația își propune să creeze, în anii următori, condițiile pentru revenirea altor două specii dispărute din fauna României: vulturul negru (Aegypius monachus) și zăganul (Gypaetus barbatus).

Prin acest demers, Conservation Carpathia și partenerii săi urmăresc refacerea unui ecosistem complet în Munții Făgăraș și oferă un model de colaborare între știință, comunități locale și mediul privat pentru protejarea biodiversității.