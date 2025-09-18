Zeci de cartuşe de diferite calibre au fost descoperite la percheziţiile din Dâmboviţa

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Târgovişte şi în oraşul Găeşti.

Potrivit IPJ Dâmboviţa, în urma descinderii, au fost descoperite 5 cartuşe cu glonţ calibru 7,62×39 mm, 44 de cartuşe cu alica/proiectil unic calibru 16, 2 cutii cartuşe calibru 22 LR, 1 cartuş calibru 14,5×114 mm şi o cutie metalică în care se afla pulbere neagră, pentru confecţionarea cartuşelor.

Bunurile au fost ridicate şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.