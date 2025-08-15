Ziua Marinei Române, sărbătorită cu fast în şase oraşe. Spectacole, ceremonii şi exerciţii navale

La Constanţa, vor avea loc evenimente dedicate Zilei Marinei Române, pe faleza din faţa Comandamentului Flotei şi în raionul maritim travers de aceasta, unde se vor desfăşura secvenţele de instruire ale Exerciţiului naval întrunit „Forţele Navale Române 2025 – FNR 25”. La sărbătoarea marinarilor militari şi civili, vor lua parte peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave (19 nave ale Forţelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, două ale Forţelor Navale ale Turciei – o fregată şi o corvetă, şi una a Forţelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcaţiuni rapide de tip RHIB şi aproximativ 20 aeronave ale Forţelor Navale Române, ale Forţelor Aeriene Române şi ale partenerilor străini. Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum şi de zeci de ambarcaţiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

Activităţile organizate cu acest prilej, în anul în care se sărbătoresc 165 de ani de la înfiinţarea Marinei Militare Române Moderne, vor începe la ora 10.00, cu ridicarea pavilionului, geacului şi a marelui pavoaz. Concomitent, Muzica Militară a Forţelor Navale va intona Imnul Naţional al României şi vor fi trase 21 de salve de tun de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. După alocuţiunile persoanelor oficiale, va avea loc o ceremonie religioasă, iar două remorchere maritime de radă şi port vor lansa ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari.

În jurul orei 10.40, va sosi Zeul Neptun, la bordul navei de comandament „Luceafărul”, după care va debuta exerciţiul FNR 25, care se va termina, în jurul orei 12.00, cu defilarea navelor, ambarcaţiunilor şi aeronavelor.

Ziua Marinei Române va fi încheiată seara, începând cu ora 20.00, când marinarii militari se vor retrage cu torţe pe traseul Poarta 1 – Comandamentul Flotei – Piaţa Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forţelor Navale, precum şi cu un spectacol de focuri de artificii asigurat de Primăria Municipiului Constanţa, care va putea fi urmărit din zona Piaţa Ovidiu – Portul Turistic Tomis.

Mangalia îşi întâmpină vizitatorii cu concerte susţinute de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, prezentări ale instituţiilor de învăţământ de marină şi exerciţii navale pe faleza portului turistic, încheiate cu retragerea cu torţe.

La Brăila şi Tulcea, publicul este invitat pe falezele Dunării pentru a urmări secvenţe fluviale ale exerciţiilor navale, ceremonii de omagiere a eroilor marinari şi jocuri marinăreşti.

Galaţiul va celebra prin ceremonii pe faleza Dunării şi paradă de nave militare, iar în Capitală, Ziua Marinei va fi marcată printr-un concert al Muzicii Militare a Forţelor Navale şi printr-o ceremonie la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul Herăstrău.