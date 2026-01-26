Ana Bărbosu, recorduri personale în victoria echipei Stanford în campionatul universitar american

Ana Bărbosu, aflată în primul an la universitatea californiană Stanford, a condus echipa la o victorie în duelul cu Clemson, cu scorul total de 197.075 la 196.300.

A reprezentat prima confruntare pe teren propriu a echipei de la Stanford, în sezonul 2026 al NCAA. Succesul duce echipa Stanford la un bilanț de 2–0 în conferință și la 2-1 la general, ocupând locul 9 în clasamentul general.

Ana Bărbosu a împărțit prima poziție la individual compus cu Anna Roberts, cele două obținând punctaje identice, 39.450.

Pentru Bărbosu, concursul a fost unul de referință, sportiva stabilind noi recorduri personale la sărituri (9.850), sol (9.925) și la individual compus.

Stanford a început competiția la sărituri, unde Bărbosu a reușit prima sa săritură oficială în Maples Pavilion, notată cu 9.850. A contribuit, astfel, la egalarea celui mai bun punctaj al echipei californiene din acest sezon, 49.000.

După prima rotație, Clemson conducea la limită, 49.150–49.000.

Echipa gazdă a trecut la conducere după paralele, rotație în care Bărbosu a fost notată cu 9.825. Stanford a acumulat 49.350 puncte, intrând la jumătatea concursului conducând cu 98.350–97.875.

La bârnă, Stanford și-a consolidat poziția de lider, obținând 49.325. Ana Bărbosu a contribuit cu o notă de 9.850, iar înaintea ultimei rotații diferența a crescut la 0.500 puncte.

Momentul de vârf al competiției pentru gimnasta română a venit la sol, unde a obținut 9.925, un nou record personal, conducând echipa spre cea mai bună rotație a zilei, 49.400, și asigurând victoria finală a formației Stanford.

Ana Bărbosu, printre cele mai bune gimnaste din clasamentul individual

Ana Bărbosu este a șaptea în clasamentul individual al competiției, după trei etape. Gimnasta română are o medie de 39.425 puncte la individual compus.

Pe prima poziție a ierarhiei se află campioana olimpică din 2024 cu echipa SUA, Jordan Chiles. Componentă a echipei universității UCLA (locul 5 în clasamentul general), Chiles are o medie de 39.712 puncte.

Gimnasta americană a obținut, luni, a șaptea sa notă de 10, la nivel universitar, la sol. UCLA a învins Michigan State, Chiles reușind 39.875 puncte la individual, cel mai mare punctaj al confruntării.