Prima pagină » Sport » Ana Bărbosu, recorduri personale în victoria echipei Stanford în campionatul universitar american

Ana Bărbosu, recorduri personale în victoria echipei Stanford în campionatul universitar american

Gimnasta română Ana Bărbosu a avut o evoluție remarcabilă luni, contribuind decisiv la victoria obținută de Stanford în fața formației Clemson, în campionatul universitar american (NCAA). Bărbosu a stabilit recorduri personale la sărituri, sol și individual compus.
Ana Bărbosu, recorduri personale în victoria echipei Stanford în campionatul universitar american
sursă foto: Stanford
Petre Apostol
26 ian. 2026, 08:25, Sport

Ana Bărbosu, aflată în primul an la universitatea californiană Stanford, a condus echipa la o victorie în duelul cu Clemson, cu scorul total de 197.075 la 196.300.

A reprezentat prima confruntare pe teren propriu a echipei de la Stanford, în sezonul 2026 al NCAA. Succesul duce echipa Stanford la un bilanț de 2–0 în conferință și la 2-1 la general, ocupând locul 9 în clasamentul general.

Ana Bărbosu a împărțit prima poziție la individual compus cu Anna Roberts, cele două obținând punctaje identice, 39.450.

Pentru Bărbosu, concursul a fost unul de referință, sportiva stabilind noi recorduri personale la sărituri (9.850), sol (9.925) și la individual compus.

Stanford a început competiția la sărituri, unde Bărbosu a reușit prima sa săritură oficială în Maples Pavilion, notată cu 9.850. A contribuit, astfel, la egalarea celui mai bun punctaj al echipei californiene din acest sezon, 49.000.

După prima rotație, Clemson conducea la limită, 49.150–49.000.

Echipa gazdă a trecut la conducere după paralele, rotație în care Bărbosu a fost notată cu 9.825. Stanford a acumulat 49.350 puncte, intrând la jumătatea concursului conducând cu 98.350–97.875.

La bârnă, Stanford și-a consolidat poziția de lider, obținând 49.325. Ana Bărbosu a contribuit cu o notă de 9.850, iar înaintea ultimei rotații diferența a crescut la 0.500 puncte.

Momentul de vârf al competiției pentru gimnasta română a venit la sol, unde a obținut 9.925, un nou record personal, conducând echipa spre cea mai bună rotație a zilei, 49.400, și asigurând victoria finală a formației Stanford.

Ana Bărbosu, printre cele mai bune gimnaste din clasamentul individual

Ana Bărbosu este a șaptea în clasamentul individual al competiției, după trei etape. Gimnasta română are o medie de 39.425 puncte la individual compus.

Pe prima poziție a ierarhiei se află campioana olimpică din 2024 cu echipa SUA, Jordan Chiles. Componentă a echipei universității UCLA (locul 5 în clasamentul general), Chiles are o medie de 39.712 puncte.

Gimnasta americană a obținut, luni, a șaptea sa notă de 10, la nivel universitar, la sol. UCLA a învins Michigan State, Chiles reușind 39.875 puncte la individual, cel mai mare punctaj al confruntării.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă o chirie în 2026 în București, în funcție de cartier, pentru garsonieră sau apartament cu 2 și 3 camere
Gandul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor