Anca Todoni s-a oprit în sferturile de finală ale turneul WTA 125 de la Montreux

Sportiva letonă s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-0, la capătul unui meci care a durat aproape două ore.

Semenistaja a servit mai constant, cu un procentaj de 66% la primul serviciu și cu 62% dintre punctele câștigate pe primul serviciu, față de numai 54% pentru Todoni. În plus, letona a fost mai sigură în momentele importante, salvând 6 din cele 10 mingi de break și reușind să convertească la rândul ei 6 din 13 șanse de a câștiga pe serviciul adversarei.

Diferența a fost făcută de eficiența pe serviciul doi al adversarei, unde Semenistaja a dominat clar, cu 59% puncte câștigate.

Todoni și-a asigurat 27 de puncte în clasamentul mondial și un premiu de 3.450 de dolari.

Todoni va juca și în proba de dublu feminin vineri, în semifinale, alături de Arantxa Rus, din Țările de Jos,