Jaqueline Cristian a fost eliminată din primul tur la turneul WTA 1000 de la Beijing

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 42 WTA) a fost eliminată, joi, în primul tur la China Open, WTA 1000, desfășurat pe hard la Beijing, de către sportiva din Spania Jessica Bouzas Maneiro (locul 48 WTA).

Sportiva iberică s-a impus cu scorul de 6-4, 6-0, într-un meci care a durat o oră și șapte minute.

Cristian a avut probleme majore la serviciu, reușind doar 38% puncte câștigate pe primul serviciu, în timp ce Bouzas Maneiro a avut o eficiență perfectă pe al doilea serviciu.

Bouzas Maneiro o va întâlni pe ucraineanca Daiana Yastremska (cap de serie nr. 29), în turul secund.

Jaqueline Cristian obține 10 puncte în clasament și un premiu de 23.760 de dolari, pentru prezența în primul tur la Beijing.