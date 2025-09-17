Prima pagină » Sport » Jaqueline Cristian pierde cu Emma Răducanu, în turul întâi al turneului WTA 500 de la Seul

Jaqueline Cristian pierde cu Emma Răducanu, în turul întâi al turneului WTA 500 de la Seul

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 41 WTA) a fost învinsă, miercuri, de Emma Răducanu (22 de ani, locul 33 WTA) în primul tur al turneului WTA 500 de la Seul.
Jaqueline Cristian pierde cu Emma Răducanu, în turul întâi al turneului WTA 500 de la Seul
Petre Apostol
17 sept. 2025, 15:13, Sport

Meciul s-a încheiat după 2 ore și 5 minute de joc, cu scorul de 6-3, 6-4 în favoarea britanicei. A fost primul duel direct dintre cele două jucătoare.

Cristian a avut 3 ași și 6 duble greșeli, cu 55% procentaj la primul serviciu și 45% puncte câștigate pe serviciul 1, în timp ce Răducanu a avut 4 ași și 7 duble greșeli, cu 60% la primul serviciu și 65% puncte câștigate pe serviciul 1. Britanica a reușit cinci din șapte oportunități de break.

În turul următor, Răducanu o va întâlni pe cehoaica Barbora Krejcikova (29 de ani, locul 39 WTA), care a trecut de rusoaica Tatiana Prozorova (21 de ani, locul 194 WTA), scor 6-1, 6-2.