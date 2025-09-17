Jaqueline Cristian pierde cu Emma Răducanu, în turul întâi al turneului WTA 500 de la Seul

Meciul s-a încheiat după 2 ore și 5 minute de joc, cu scorul de 6-3, 6-4 în favoarea britanicei. A fost primul duel direct dintre cele două jucătoare.

Cristian a avut 3 ași și 6 duble greșeli, cu 55% procentaj la primul serviciu și 45% puncte câștigate pe serviciul 1, în timp ce Răducanu a avut 4 ași și 7 duble greșeli, cu 60% la primul serviciu și 65% puncte câștigate pe serviciul 1. Britanica a reușit cinci din șapte oportunități de break.

În turul următor, Răducanu o va întâlni pe cehoaica Barbora Krejcikova (29 de ani, locul 39 WTA), care a trecut de rusoaica Tatiana Prozorova (21 de ani, locul 194 WTA), scor 6-1, 6-2.