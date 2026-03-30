Andreea Dragoman pierde cu a treia jucătoare a lumii la debutul la Cupa Mondială de tenis de masă

Andreea Dragoman.

Sportiva din România, aflată pe locul 55 mondial, a cedat în minimum de seturi partida din grupa 3 a competiției. Dragoman a pierdut cu scorul de 0-3 (4-11, 5-11, 8-11).

În primele două seturi, Chen Xingtong a dominat clar jocul, punând presiune constantă și controlând ritmul partidei.

În setul al treilea, Andreea Dragoman a reușit să echilibreze disputa și să reducă diferența în joc. Însă, experiența și valoarea adversarei au făcut diferența în momentele decisive.

Pentru sportiva română urmează un nou test în grupă, unde o va întâlni pe jucătoarea din Taipei, Yeh Yi-Tian, clasată pe locul 46 mondial.

Meciul este programat marți, de la ora 05:40, și va fi important pentru șansele de calificare mai departe în competiție. Doar prima clasată avansează în faza eliminatorie.

Luni dimineață, singurul reprezentant al României la masculin, Eduard Ionescu (locul 45 mondial), a debutat cu victorie, trecând de australianul Finn Luu, scor 3-1 (13-11, 8-11, 11-6, 11-5).

La feminin, România mai este reprezentată și de Bernadette Szocs (locul 25 mondial) și Elizabeta Samara (locul 41 mondial) care debutează marți la întrecerea de la Macao.