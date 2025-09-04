Prima pagină » Sport » Andrei Borza s-a accidentat și nu va putea evolua în meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru. Alexandru Chipciu îl va înlocui

Fotbalistul Andrei Borza a suferit un traumatism osos la piciorul drept și nu va putea evolua în meciurile echipei naționale din luna septembrie cu Canada și Cipru, fiind înlocuit de Alexandru Chipciu, anunță joi Federația Română de Fotbal.
Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României
Petre Apostol
04 sept. 2025, 11:11, Sport

„Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a scris echipa națională de fotbal a României pe pagina de Facebook.

Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele Campionatului Mondial 2026, Canada, programat vineri, și o partidă în Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, marți.

După patru meciuri disputate, România se află pe locul 3 în grupa de calificare, cu două victorii și două înfrângeri, acumulând șase puncte.

„Tricolorii” se clasează după Bosnia și Herțegovina și Austria, care au câte nouă, respectiv șase puncte.