Andrei Borza s-a accidentat și nu va putea evolua în meciurile echipei naționale cu Canada și Cipru. Alexandru Chipciu îl va înlocui

„Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a scris echipa națională de fotbal a României pe pagina de Facebook.

Naționala României dispută în luna septembrie două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele Campionatului Mondial 2026, Canada, programat vineri, și o partidă în Cipru din preliminariile Campionatului Mondial, marți.

După patru meciuri disputate, România se află pe locul 3 în grupa de calificare, cu două victorii și două înfrângeri, acumulând șase puncte.

„Tricolorii” se clasează după Bosnia și Herțegovina și Austria, care au câte nouă, respectiv șase puncte.