Antrenoare română de gimnastică, condamnată în Franța pentru violențe asupra minorilor

Yohan Lefevre, 45 de ani, a primit doi ani de închisoare cu executare, pedeapsă care poate fi ispășită la domiciliu sub control electronic, potrivit AFP.

El a fost de asemenea interzis definitiv să lucreze profesional sau voluntar cu minori. Lefevre era acuzat că a lovit gimnastele și a făcut gesturi sau comentarii sexuale nepotrivite.

Fosta sa parteneră, românca Violeta Damian, 53 de ani, originară din Tecuci, a fost condamnată la opt luni de închisoare cu suspendare pentru violențe, deși procurorul ceruse 18 luni cu suspendare și 10 ani de interdicție de a lucra cu minori. Damian a fost acuzată, între altele, că a tras o gimnastă de păr, a zgâriat-o și i-a pus capul într-un vas cu cretă.

Avocatul Federației Franceze de Gimnastică, Mathieu Riberolles, a subliniat: „Gimnastica nu este un domeniu în care legea nu există. Și nu contează dacă școala este românească sau franceză”.

În timpul procesului, trei dintre cele patru victime, minore la momentul faptelor, au depus mărturie despre faptul că au fost pălmuite, descriind lovituri și gesturi sau comentarii nepotrivite. Una dintre victime a relatat că antrenorul a trecut de la comportamente violente în copilărie la gesturi intime pe măsură ce ea a crescut, folosind pretextul exercițiilor sportive pentru a-i atinge sânii, fesele sau pentru a o săruta pe gât.