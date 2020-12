Antrenorul lui Benny Adegbuyi dezvăluie secretul victoriei împotriva lui Badr Hari

După ce vor ajunge în România, cei doi şi-au planificat să sărbătorească succesul alături de familii şi de cei apropiaţi.

Benny Adegbuyi a repurtat victoria carierei împotriva marocanului Badr Hari, în cadrul galei de kickboxing Glory 76, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Românul l-a trimis pe Hari în două rânduri la podea, în debutul celei de a treia reprize, marocanul fiind nevoit să abandoneze, cu nasul rupt şi plin de sânge.

La scurt timp după meci, Alin Bălaşa, antrenorul lui Benny, a declarat pentru MEDIAFAX: „Ne simţim foarte bine. Benny e foarte fericit. Personal nu am cuvinte. Am muncit foarte mult, am stat şase săptămâni în Olanda, departe de copil, şi acum în sfârşit ne vom putea relaxa. S-a scris istorie în acest sport, în sfârşit”.

Bălaşa nu a ascuns faptul că celor doi le este foarte dor de casă şi abia aşteaptă să ajungă în România.

Întrebat care a fost secretul acestei victorii, cu ce a fost mai bun Benny, Bălaşa a spus: „Am pregătit o strategie ce s-a dovedit a fi foarte bună. O uşoare schimbare de stil. A stat bine închis şi a contrat tot ce a dat marocanul. Asta am lucrat în pregătiri. A fost mult mai puternic şi mai bine pregătit. În plus, m-a avut pe mine coleg de cameră timp de şase săptămâni. Am stat permanent cu el”.

