Antrenorul lui Drăgușin de la Tottenham, Igor Tudor, acuzat de comportament neadecvat după declarațiile de la meciul cu Fulham din Premier League

Igor Tudor, antrenorul echipei la care evoluează internaționalul român Radu Drăgușin, Tottenham Hotspur, a fost pus sub acuzare de Asociația de fotbal engleză pentru comportament neadecvat, în urma declarațiilor făcute după înfrângerea cu Fulham, scor 1-2.
Petre Apostol
19 mart. 2026, 17:20, Sport

Tehnicianul croat a criticat dur arbitrajul partidei disputate pe 1 martie, fiind nemulțumit de validarea golului marcat de Harry Wilson.

Tudor a susținut că faza a fost precedată de un fault comis de Raúl Jiménez asupra fundașului Radu Drăgușin.

În conferința de presă de după meci, Tudor l-a acuzat pe Jiménez că a „trișat” și l-a descris pe arbitrul Thomas Bramall drept „un arbitru de casă”, declarații care au stat la baza sancțiunii.

Potrivit unui comunicat oficial publicat joi, Asociația de fotbal din Anglia consideră că antrenorul a avut un comportament nepotrivit în interviul dat după meci.

De asemenea, forul englez mai precizează că afirmațiile antrenorului care sugerează părtinire și pun la îndoială integritatea oficialilor de joc.

Clubul londonez și Igor Tudor au termen până luni pentru a răspunde acuzațiilor.

