Tottenham negociază cu Roberto De Zerbi după plecarea lui Igor Tudor

Deși antrenorul italian Roberto De Zerbi era dispus să accepte postul de antrenor principal, acesta ar fi preferat inițial să preia echipa abia la finalul sezonului. Tottenham și-a intensificat însă eforturile pentru a ajunge rapid la un acord, iar discuțiile sunt pozitive și se apropie de o înțelegere, afirmă surse citate de BBC.

Clubul londonez i-ar putea oferi tehnicianului italian, în vârstă de 46 de ani, un contract pe termen lung. De Zerbi este liber de contract după despărțirea de Marseille, în februarie.

Echipa lui Radu Drăgușin se află pe locul 17 în Premier League, la un singur punct deasupra zonei retrogradării, fără nicio victorie în campionat în 2026.

Antrenorul interimar Igor Tudor a plecat duminică de la club, de comun acord, după doar 44 de zile în funcție, iar directorul executiv Vinai Venkatesham și directorul sportiv Johan Lange au primit sarcina de a-i găsi rapid un înlocuitor.

Potrivit BBC, clubul a decis să se despartă de Igor Tudor după înfrângerea cu 0-3 în fața lui Nottingham Forest, însă a amânat anunțul pentru a-i oferi tehnicianului croat răgazul necesar după decesul tatălui său.