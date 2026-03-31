E oficial: Roberto De Zerbi, noul antrenor al lui Tottenham, cu contract pe cinci ani

Italianul a semnat un contract pe cinci ani, iar principalul obiectiv este salvarea echipei de la retrogradare, scrie The Guardian.

Clubul londonez este la un singur punct deasupra zonei retrogradării, cu șapte etape rămase din Premier League. Primul meci al lui De Zerbi pe banca lui Spurs va fi în deplasare, cu Sunderland.

„Sunt încântat să mă alătur acestui club fantastic, unul dintre cele mai mari și prestigioase din lume”, a declarat De Zerbi.

De Zerbi revine astfel în Premier League după experiența de la Brighton, unde a calificat echipa în cupele europene. Ultima dată a pregătit-o pe Marseille, de care s-a despărțit în februarie.

Antrenorul interimar Igor Tudor a plecat duminică de la club, de comun acord, după doar 44 de zile în funcție. Potrivit BBC, clubul a decis să se despartă de Igor Tudor după înfrângerea cu 0-3 în fața lui Nottingham Forest, însă a amânat anunțul pentru a-i oferi tehnicianului croat răgazul necesar după decesul tatălui său.